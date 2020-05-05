Маландзия: Абхазский университет, как и многие, не был готов к дистанционному обучению

Регулярно проводятся заседания ректората, на котором деканы факультетов докладывают о том, что удалось сделать по дистанционному обучению в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, рассказал радио Sputnik проректор Абхазского государственного университета по учебной части Виктор Маландзия.
"Были применены разные формы дистанционного обучения. Это и онлайн-лекции, где было возможно, и самостоятельная работа студентов, то есть преподаватели дают задание, темы, литературу, а студенты готовят отчеты в виде рефератов, эссе, решенных задач и так далее.
Должен сказать, что наш университет, как и большинство университетов России и мира, не был готов к тому, чтобы переходить на полный режим дистанционного обучения. Но тем не менее какие-то элементы применялись и раньше", - сказал Маландзия.
Более подробно беседу можно услышать в аудиофайле.