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Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маландзия: Абхазский университет, как и многие, не был готов к дистанционному обучению

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16310
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200505/1030058625/Malandziya-Abkhazskiy-universitet-kak-i-mnogie-ne-byl-gotov-k-distantsionnomu-obucheniyu.html

В АГУ состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с учебным процессом в связи с пандемией и временной отменой занятий, а также сдачи экзаменов. О решении ректората радио Sputnik сообщил проректор АГУ по учебной части Виктор Маландзия.

Радио
Маландзия: Абхазский университет, как и многие не был готов к дистанционному обучению

Регулярно проводятся заседания ректората, на котором деканы факультетов докладывают о том, что удалось сделать по дистанционному обучению в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, рассказал радио Sputnik проректор Абхазского государственного университета по учебной части Виктор Маландзия.
"Были применены разные формы дистанционного обучения. Это и онлайн-лекции, где было возможно, и самостоятельная работа студентов, то есть преподаватели дают задание, темы, литературу, а студенты готовят отчеты в виде рефератов, эссе, решенных задач и так далее.
Должен сказать, что наш университет, как и большинство университетов России и мира, не был готов к тому, чтобы переходить на полный режим дистанционного обучения. Но тем не менее какие-то элементы применялись и раньше", - сказал Маландзия.

Более подробно беседу можно услышать в аудиофайле.



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