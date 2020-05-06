Дополнительное время: Денис Саманба о домашних марафонах

Радио Дополнительное время: Денис Саманба о домашних марафонах

"Несколько дней я пробыл дома. Это были ужасные дни, потому что уже лет 10 мой режим дня заключается в том, чтобы ночевать дома, а все остальное время провожу в работе, поездках, общении с людьми. Очень сложно быть домоседом… Бег по улице не обязательно может заменить дорогая беговая дорожка дома. Заниматься спортом можно с помощью скакалок, обруча, растяжек, легких гантелей – все это можно использовать", - сказал Саманба.

Как рассказал спортсмен, дома тоже можно бегать марафон вокруг кровати, и такие случаи в мире есть.

"Такие случаи есть. Люди по 100 километров бегали в своей комнате вокруг кровати. И некоторые люди меня активно подкидывали, чтобы я это сделал, но меня остановил здравый смысл", - рассказал Денис Саманба.

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