Эксперт об экономике после пандемии: завершение карантина не станет палочкой-выручалочкой

Кризис после пандемии затянется минимум на полгода, мелкие кафе и магазины, которым пришлось закрыться на время, не смогут выплатить аренду и зарплаты, пострадает и крупный бизнес, в первую очередь из-за остановки международных перевозок и запрета на путешествия, подчеркнул эксперт.
"На мой взгляд, завершение карантина не станет палочкой-выручалочкой для мировой экономики и фактором выздоровления, это только начало процесса достаточно серьезного кризиса. Выход из этого кризиса зависит от гигантского количества факторов, многие из которых невозможно просчитать. Кто-то предсказал вот эту пандемию? Никто не предсказал. Если оперировать чисто экономическими показателями, какую-то модель заложить, и то не всегда это позволяет какой-то более-менее точный прогноз сделать. Думаю, этот кризис будет достаточно длительным и займет как минимум полгода, а то и больше", - отметил Ковалев в комментарии для радио Sputnik.
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