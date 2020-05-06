19:42 06 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR80.06
Поиск
Игорь Ковалев
© Фото : из личного архива Игоря Ковалева

Эксперт об экономике после пандемии: завершение карантина не станет палочкой-выручалочкой

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (607)
501 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200506/1030064052/Ekspert-ob-ekonomike-posle-pandemii-zavershenie-karantina-ne-stanet-palochkoy-vyruchalochkoy.html

После отмены карантинных мер экономический кризис только усилится, многие предприятия среднего и малого бизнеса просто не выживут, уверен политолог и экономист Игорь Ковалев.

Радио
Эксперт об экономике после пандемии: завершение карантина не станет палочкой-выручалочкой

Кризис после пандемии затянется минимум на полгода, мелкие кафе и магазины, которым пришлось закрыться на время, не смогут выплатить аренду и зарплаты, пострадает и крупный бизнес, в первую очередь из-за остановки международных перевозок и запрета на путешествия, подчеркнул эксперт.

"На мой взгляд, завершение карантина не станет палочкой-выручалочкой для мировой экономики и фактором выздоровления, это только начало процесса достаточно серьезного кризиса. Выход из этого кризиса зависит от гигантского количества факторов, многие из которых невозможно просчитать. Кто-то предсказал вот эту пандемию? Никто не предсказал. Если оперировать чисто экономическими показателями, какую-то модель заложить, и то не всегда это позволяет какой-то более-менее точный прогноз сделать. Думаю, этот кризис будет достаточно длительным и займет как минимум полгода, а то и больше", - отметил Ковалев в комментарии для радио Sputnik.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (607)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Граффити Победы: фасады домов расписали к 9 Мая
Чудом вернулись домой: Александр Шоуа рассказал о своих воевавших дедах
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться