Народный поэт Ласуриа о песнях Великой Отечественной: незабываемы и потрясают

Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа более года назад перевел на родной язык известную военную песню "Катюша". Знаменитая песня появилась на свет за несколько лет до Великой Отечественной войны, в 1938 году. Поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером был создан хит на века. Недавно Мушни Ласуриа перевел на абхазский "День Победы", песня скоро будет музыкально оформлена. Переведен и текст песни, ставшей своеобразным гимном защиты Отечества "Священная война".
"Песни о Великой Отечественной войне, начиная с известной и великой "Священной войны", потрясают, они незабываемы, каждый раз их хочется слушать и слушать. В прошлом году меня попросили перевести "Катюшу", и я, собственно говоря, продолжаю переводить военные песни", - рассказал Ласуриа в эфире радио Sputnik Абхазия.
Народный поэт напомнил о вкладе храбрых сынов и дочерей Абхазии в победу в Великой Отечественной войне. Брат Мушния Ласуриа, военный летчик Датико Ласуриа, погиб под Ленинградом в 1944 году.
Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.