Народный поэт Ласуриа о песнях Великой Отечественной: незабываемы и потрясают

О переведенных им на абхазский язык, известных и полюбившихся многим песнях Великой Отечественной войны в эфире радио Sputnik рассказал Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

Радио Такие обстоятельства: Ласурия о переведенных на абхазский песнях Великой Отечественной

Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа более года назад перевел на родной язык известную военную песню "Катюша". Знаменитая песня появилась на свет за несколько лет до Великой Отечественной войны, в 1938 году. Поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером был создан хит на века. Недавно Мушни Ласуриа перевел на абхазский "День Победы", песня скоро будет музыкально оформлена. Переведен и текст песни, ставшей своеобразным гимном защиты Отечества "Священная война".

"Песни о Великой Отечественной войне, начиная с известной и великой "Священной войны", потрясают, они незабываемы, каждый раз их хочется слушать и слушать. В прошлом году меня попросили перевести "Катюшу", и я, собственно говоря, продолжаю переводить военные песни", - рассказал Ласуриа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Народный поэт напомнил о вкладе храбрых сынов и дочерей Абхазии в победу в Великой Отечественной войне. Брат Мушния Ласуриа, военный летчик Датико Ласуриа, погиб под Ленинградом в 1944 году.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.