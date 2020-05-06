Малков о сборнике Росстата "Цифры победы": история, которую сложно оспорить

О чем свидетельствуют "Цифры победы" статистического сборника к 75-летию Победы во время онлайн-конференции в международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня", рассказал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

Радио Малков о сборнике Росстата "Цифры победы": история, которую сложно оспорить

Дан старт новой исследовательской и общественной инициативы Росстата "Цифры победы". Это мультимедийный проект о том, как жила страна во время Второй мировой Войны. Данные, которые для него предоставит Росстат, будут обогащаться с помощью краудсорсинга.

Как уточнил руководитель Росстата Павел Малков, впервые Росстат опубликовал сборник таких статистических материалов к 70-летию Победы в 2015 году. Сейчас в обнародованном сборнике содержатся "новые статистические сведения о мобилизации населения, эвакуации, партизанском движении, воинских захоронениях и государственных наградах".

Павел Малков привел некоторые детали, которые можно найти в новых разделах.

"В сборнике дана информация о всех видах потерь которая понесла наша страна, и самые страшные цифры – людские потери. Потребовались десятилетия, чтобы полностью восстановить их масштаб. С 2009 по 2011 годы сотрудники Росстата изучали материалы вместе с представителями Министерства обороны, Росархива, ФСБ изучали материалы, которые всесторонне позволяют оценить людские потери. Общие потери страны за военный период составили 26 миллионов 600 тысяч человек. 40% погибших солдат и офицеров были моложе 25 лет", - отметил Малков.

По словам руководителя Росстата сборник в целом - это факты и цифры которые говорят сами за себя.

"К сожалению, в современном мире есть тенденция к пересмотру истории, а мы официальная статистика. Мы даем цифры и факты, которые трудно оспорить. Недаром сами статистики говорят, что это универсальный язык общения, который понятен абсолютно всем, то есть, по сути, мы пишем историю в цифрах. Сухие цифры, но за каждой из них стояли жизни, человеческие судьбы", - отметил Малков.