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Пресс-служба Минэкономразвития РФ

Малков о сборнике Росстата "Цифры победы": история, которую сложно оспорить

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (97)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200506/1030068763/Malkov-o-sbornike-Rosstata-Tsifry-pobedy-istoriya-kotoruyu-slozhno-osporit.html

О чем свидетельствуют "Цифры победы" статистического сборника к 75-летию Победы во время онлайн-конференции в международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня", рассказал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

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Малков о сборнике Росстата "Цифры победы": история, которую сложно оспорить

Дан старт новой исследовательской и общественной инициативы Росстата "Цифры победы". Это мультимедийный проект о том, как жила страна во время Второй мировой Войны. Данные, которые для него предоставит Росстат, будут обогащаться с помощью краудсорсинга.

Как уточнил руководитель Росстата Павел Малков, впервые Росстат опубликовал сборник таких статистических материалов к 70-летию Победы в 2015 году. Сейчас в обнародованном сборнике содержатся "новые статистические сведения о мобилизации населения, эвакуации, партизанском движении, воинских захоронениях и государственных наградах".

Павел Малков привел некоторые детали, которые можно найти в новых разделах. 

© Sputnik / Евгений Биятов
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"В сборнике дана информация о всех видах потерь которая понесла наша страна, и самые страшные цифры – людские потери. Потребовались десятилетия, чтобы полностью восстановить их масштаб. С 2009 по 2011 годы сотрудники Росстата изучали материалы вместе с представителями Министерства обороны, Росархива, ФСБ изучали материалы, которые всесторонне позволяют оценить людские потери. Общие потери страны за военный период составили 26 миллионов 600 тысяч человек. 40% погибших солдат и офицеров были моложе 25 лет", - отметил Малков.

По словам руководителя Росстата сборник в целом - это факты и цифры которые говорят сами за себя.

"К сожалению, в современном мире есть тенденция к пересмотру истории, а мы официальная статистика. Мы даем цифры и факты, которые трудно оспорить. Недаром сами статистики говорят, что это универсальный язык общения, который понятен абсолютно всем, то есть, по сути, мы пишем историю в цифрах. Сухие цифры, но за каждой из них стояли жизни, человеческие судьбы", - отметил Малков.   

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (97)


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