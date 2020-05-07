Врач Аргун: COVID-19 не Дед Мороз, в которого можно или верить, или нет

Радио Врач Аргун: COVID-19 не Дед Мороз, в которого можно верить или нет

Мадина Аргун, доктор из Абхазии, работает в одной из московских клиник, которая была переквалифицирована в инфекционную для борьбы с COVID-19. У себя на странице в Instagram она обратилась к жителям Абхазии, где просит быть бдительными по отношению к коронавирусу.

"До меня доходит информация, что люди в Абхазии верят либо не верят в то, что коронавирус существует. Ну, просто какой-то детский сад. Как будто это Дед Мороз, вирус, как Дед Мороз, в которого можно верить, а можно – нет. Это верх безответственности, на мой взгляд. Все мировое медицинское сообщество не было готов к такому повороту, у нас в Абхазии - еще меньше готово. Это специфика нашего края. Если вирус будет в таких масштабах у нас, то, возможно, все будет очень плохо. Верить или не верить - это дело каждого, но независимо от того, что вы думаете о правде, как говорится, правда остается правдой", - сказала Аргун.

Полную версию интервью можно услышать на радио Sputnik Абхазия.

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