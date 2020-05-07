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Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маландзия о вступительных экзаменах в АГУ: используем лояльную для абитуриентов форму

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19 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200507/1030069597/Malandziya-o-vstupitelnykh-ekzamenakh-v-AGU-ispolzuem-loyalnuyu-dlya-abiturientov-formu.html

Почему форма собеседования при вступительных экзаменах считается лояльной и позволяет ли она определить общий уровень знаний абитуриента, в эфире радио Sputnik рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

Радио
Маландзия о вступительных экзаменах в АГУ: используем лояльную для абитуриентов форму

Понимая, что в этом году наши абитуриенты в полном объеме не смогли освоить школьный материал, при вступительных экзаменах будем рассматривать возможность проведения собеседования, сказал Маландзия.   

"Когда речь идет о собеседовании, есть возможность определить общий уровень знания абитуриента по данному предмету. Эта форма считается более легкой и гибкой. Мы эту форму применяли и раньше, она не новая для нашего университета. Обычно она применялась на биолого-географическом факультете по специальности биология и география, на педагогическом факультете, на агроинженерном, практически на большинстве факультетов и на разных специальностях. Экзамен, собеседование  - разница только в процедуре, в любом случае ребенок должен владеть минимум знаниями по данному предмету, другое дело форма - вопрос и ответ, она отличается. В виде беседы проводится, когда речь идет о собеседовании. Абитуриенты, как правило, считают, что это наиболее мягкая, лояльная форма, и поэтому будем ее использовать, понимая, что, к сожалению, в этом году школы и наши абитуриенты не в полном объеме смогли пройти материал", - отметил Маландзия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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