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Матуа: COVID-19 не миф, с ним надо бороться, а потом выяснять, как такое могло произойти

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (430)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200508/1030084963/Matua-COVID-19-ne-mif-s-nim-nado-borotsya-a-potom-vyyasnyat-kak-takoe-moglo-proizoyti.html

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, заместитель директора по научной работе НИИЭПиТ АНА, Алиса Матуа в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась своим мнением о проблеме пандемии коронавируса в мире.

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Такие обстоятельства: Матуа о коронавирусе

Научный семинар Центра социально-экономических исследований под названием "Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы" прошел в Сухуме. Среди его участников были депутаты парламента, медики, социологи, московские экономисты и представители религиозных организаций.

"COVID-19 не миф, люди заражаются, часть тяжело, часть - бессимптомно. Есть неоспоримый факт, который надо принять, с которым надо бороться всеми разумными способами сейчас, а потом выяснять как такое могло произойти", - подчеркнула Матуа.   

В Абхазии благополучная ситуация с коронавирусом, но это вовсе не значит, что все позади, отметила вирусолог.  

"Отсутствие может быть связано со своевременным введением карантина, ЧС, и возможно, с наличием коллективного иммунитета. Санитарная эпидемиологическая служба, которая была выстроена в свое время в СССР, как мне кажется, была идеальной. На сегодняшний день мы работаем по тем стандартам, другое дело не в том объеме и режиме как хотелось бы", - сказала Матуа.

Полную версию интервью также можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.       

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (430)


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