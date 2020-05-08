Матуа: COVID-19 не миф, с ним надо бороться, а потом выяснять, как такое могло произойти

Научный семинар Центра социально-экономических исследований под названием "Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы" прошел в Сухуме. Среди его участников были депутаты парламента, медики, социологи, московские экономисты и представители религиозных организаций.
"COVID-19 не миф, люди заражаются, часть тяжело, часть - бессимптомно. Есть неоспоримый факт, который надо принять, с которым надо бороться всеми разумными способами сейчас, а потом выяснять как такое могло произойти", - подчеркнула Матуа.
В Абхазии благополучная ситуация с коронавирусом, но это вовсе не значит, что все позади, отметила вирусолог.
"Отсутствие может быть связано со своевременным введением карантина, ЧС, и возможно, с наличием коллективного иммунитета. Санитарная эпидемиологическая служба, которая была выстроена в свое время в СССР, как мне кажется, была идеальной. На сегодняшний день мы работаем по тем стандартам, другое дело не в том объеме и режиме как хотелось бы", - сказала Матуа.
Полную версию интервью также можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.