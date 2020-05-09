22:19 09 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Важно:
Истории док
© Sputnik

Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

Радио
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200509/1030081895/Spasiteli-i-palachi-Kak-rabotala-meditsinskaya-sluzhba-GULAGa.html

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Радио
Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

Положение лагерного врача было двойственным. Самая гуманная по своей сути профессия служила самой антигуманной системе – тюремной. Жизнь заключенного напрямую зависела от решения врачей. Именно он мог отправить еще живого человека в барак для смертников или спасти в лазарете от лагерного произвола.

Санитарный отдел появился в структуре ГУЛАГа в 1930-м. После этого в каждом лагере возникла своя медчасть. Лечили не только высокое начальство и лагерных работников, но и заключенных.

За годы ГУЛАГа медицинскую помощь получили около 20 миллионов человек. Но в то же время, по официальным данным, в лагерях, колониях и тюрьмах погибло более двух миллионов заключенных. Они умирали от голода, изнурительного труда и антисанитарии.

Как работала медицинская служба ГУЛАГа – в воспоминаниях врачей и бывших узников сталинских лагерей.

Слушайте подкасты РИА Новости.  



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ветераны в изоляции и президенты в масках: День Победы в странах бывшего СССР
Помнить и чтить: как прошел юбилейный День Победы в Абхазии
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться