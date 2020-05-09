Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

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Радио Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

Положение лагерного врача было двойственным. Самая гуманная по своей сути профессия служила самой антигуманной системе – тюремной. Жизнь заключенного напрямую зависела от решения врачей. Именно он мог отправить еще живого человека в барак для смертников или спасти в лазарете от лагерного произвола.

Санитарный отдел появился в структуре ГУЛАГа в 1930-м. После этого в каждом лагере возникла своя медчасть. Лечили не только высокое начальство и лагерных работников, но и заключенных.

За годы ГУЛАГа медицинскую помощь получили около 20 миллионов человек. Но в то же время, по официальным данным, в лагерях, колониях и тюрьмах погибло более двух миллионов заключенных. Они умирали от голода, изнурительного труда и антисанитарии.

Как работала медицинская служба ГУЛАГа – в воспоминаниях врачей и бывших узников сталинских лагерей.

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