Прорывные советские танки, которые изменили ход войны

Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя.

Танковый бой под Расейняем, оборона станции Поныри, прорыв под Богушевском и Сандомирский плацдарм. Как отечественные танковые новинки использовались в ходе крупнейших или важнейших боев, сражения становились главной площадкой для испытаний, а некоторые меняли ход войны.

Исход многих известных танковых сражений во время Великой отечественной был предопределен не только опытностью армий, удачным расположением войск или банальной удачей. Технологии, которые на шаг опережают вражеские, инновации в танкостроении, разработанные и внедренные за самые короткие сроки, смелая инженерная мысль и конструкторские эксперименты. Все это порой становилось определяющим фактором побед… а иногда поражений.

Слушайте подкасты РИА Новости.