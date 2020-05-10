Мы все умрем. Злоупотребление антисептиками. Часть I

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Радио Мы все умрем. Злоупотребление антисептиками. Часть I

"Убивает 99,9% микробов!" - гласит известная реклама антисептика. Вопрос: только вредных, или защищающих кожу и укрепляющих иммунитет – тоже? А оставшийся 0,1% может выработать устойчивость и вернуться? И потом, не вредят ли вещества в составе антисептика нашему организму: слизистым, коже, кожному микробиому? Изучаем одно из основных орудий борьбы с эпидемией.

Дерматовенеролог и главврач косметологической клиники Анна Коновалова рассказывает, какие существуют разновидности санитайзеров, объясняет их плюсы и минусы, предупреждает об угрозах чрезмерного использования и предлагает безопасные альтернативы.

В этом эпизоде мы обсудили химический состав антисептиков, насколько эти вещества эффективны в борьбе с патогенами, как влияют на наш организм снаружи и изнутри. В следующем выпуске микробиолог расскажет, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про сверхдорогие и труднодоступные лекарства или про токсичную бытовую химию.

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