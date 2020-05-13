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Лавров: кризис продемонстрировал, что мы все взаимосвязаны и взаимозависимы

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200513/1030120602/Lavrov-krizis-prodemonstriroval-chto-my-vse-vzaimosvyazany-i-vzaimozavisimy.html

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран СНГ заявил, что для борьбы с угрозами надо объединять усилия всех стран.

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Лавров: кризис продемонстрировал, что мы все взаимосвязаны и взаимозависимы

Ситуация с коронавирусом сейчас оказывает значительное влияние на многие аспекты международных отношений, деятельность региональных организаций, заявил Лавров. 

"Если говорить по-крупному, в геополитическом разрезе, эта ситуация проверяет на прочность способность и государств, и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях. Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги в противодействии пандемии, активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с коронавирусной инфекцией координационный совет по санитарной охране территорий", - сказал Лавров. 

По его словам, весь комплекс последствий пандемии для международной жизни нам еще предстоит оценить.

"Кризис уже продемонстрировал: мы все взаимосвязаны и взаимозависимы. Есть все больше трансграничных угроз, которые распространяются по миру независимо от того, какие меры принимаются на национальном уровне. Поэтому для борьбы с этими по-настоящему не знающими границ угрозами (среди которых теперь и вот такого рода пандемии) необходимо объединять усилия, искать коллективные подходы к выстраиванию международных отношений", - отметил Лавров.



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