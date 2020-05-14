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© Foto / из личного архива Анны Керопян

Такие обстоятельства: переводчица Керопян о работе с Владиславом Ардзинба

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200514/1030121745/Takie-obstoyatelstva-Keropyan-o-rabote-s-Vladislavom-Ardzinba.html

Помощник председателя Благотворительного фонда первого президента Абхазии, переводчик Владислава Ардзинба Анна Керопян в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась воспоминаниями о нем.

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Такие обстоятельства: Керопян о работе с Владиславом Ардзинба

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.

Доктор исторических наук, видный абхазский и советский ученый, директор Абхазского научно-исследовательского института, автор более 40 научных работ, специалист по истории древних народов Малой Азии Владислав Ардзинба в 1990 году был избран председателем Верховного Совета Абхазии.

В 1992 году во время Отечественной войны народа Абхазии он возглавил национально-освободительную борьбу и принес победу и независимость своему народу.

3 октября 1999 года Владислав Ардзинба был всенародно переизбран на второй президентский срок.

4 марта 2010 года первый президент Абхазии ушел из жизни.

Историями, связанными с Ардзинба, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась Анна Керопян, которой довелось быть его переводчицей с 1995 года.

Слушайте аудиофайл и эфир радио Sputnik Абхазия.



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