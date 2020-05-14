Барциц об экскурсионной деятельности в Абхазии: как раньше уже не будет

"У нас есть планы по поводу форматирования экскурсионной деятельности. Мы понимаем, что как раньше, такого массового посещения (объектов – ред.) уже происходить не будет. Сложно представить, что 50 человек будут ехать в одном автобусе. Скорее всего будут осуществляться индивидуальные экскурсии на минивэнах, и нам к этому надо подготовиться. У нас есть план действий, чтобы люди получали также качественное экскурсионное обслуживание на наших курортах", - сообщил Астамур Барциц.
Кроме того, по словам замминистра, необходимо подготовить и гостиничный бизнес к переменам.