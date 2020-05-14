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Астамур Барциц
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Барциц об экскурсионной деятельности в Абхазии: как раньше уже не будет

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (454)
14410
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200514/1030127443/Bartsits-ob-ekskursionnoy-deyatelnosti-v-Abkhazii-kak-ranshe-uzhe-ne-budet.html

Экскурсионная деятельность в Абхазии будет переформатирована в связи со сложившейся ситуацией с пандемией, сообщил Sputnik замминистра туризма Астамур Барциц.

Радио
Барциц об экскурсионной деятельности в Абхазии: как раньше уже не будет
Предстоящий туристический сезон будет не таким, каким были прежние сезоны, потому что пандемия, которая бушует в мире, сказалась и на туротрасли Абхазии, сказал Барциц.

"У нас есть планы по поводу форматирования экскурсионной деятельности. Мы понимаем, что как раньше, такого массового посещения (объектов – ред.) уже происходить не будет. Сложно представить, что 50 человек будут ехать в одном автобусе. Скорее всего будут осуществляться индивидуальные экскурсии на минивэнах, и нам к этому надо подготовиться. У нас есть план действий, чтобы люди получали также качественное экскурсионное обслуживание на наших курортах", - сообщил Астамур Барциц.

Кроме того, по словам замминистра, необходимо подготовить и гостиничный бизнес к переменам.

 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (454)


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