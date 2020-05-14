Гоов рассказал, как Ардзинба отучил его от фразы "нужно что-то делать с проблемой"

Как вспоминает Андзор Гоов, впервые Владислава Ардзинба он увидел по телевизору во время выступления на сессии Верховного Совета в 1989 году.
"Его яркое выступление, когда я увидел, меня переполняли эмоции. Это был первый и единственный человек, кто заговорил о малых народах. Он создал неизгладимое впечатление и я подумал, что за таким человеком я бы пошел куда угодно. Потом 1992 год, война, на одном из совещаний я увидел его, там и познакомились. И уже после войны он перевел меня из Гагры в Сухум, после чего стали общаться более тесно", - рассказал Гоов.
Андзор Гоов 9 лет был лечащим врачом первого президента Абхазии.
"Он очень трепетно относился к добровольцам, всегда с уважением говорил: "мои добровольцы, мои кабардинцы", - вспоминает собеседник.
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Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года, юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения Ардзинба, отложены из-за коронавируса.