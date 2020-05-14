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Станислав Бышок
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Эксперт о противостоянии Ирана и США: Тегеран получил двойной удар

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200514/1030129745/Ekspert-o-protivostoyanii-Irana-i-SShA-Tegeran-poluchil-dvoynoy-udar.html

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СисЭмо (CIS-EMO) Станислав Бышок прокомментировал намерение США добиться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

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Эксперт о противостоянии Ирана и США: Тегеран получил двойной удар

США будут добиваться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран в случае, если в Совете Безопасности ООН будет наложено вето на подготовленную резолюцию, говорится в статье спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, опубликованной в газете Wall Street Journal.

Ранее Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США.

Результат противостояния США и Ирана по любому вопросу предсказуем, заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации СисЭмо (CIS-EMO) Станислав Бышок в эфире радио Sputnik, комментируя планы США добиться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран.

"У Ирана проблема не с невозможностью купить оружие, а с тем, что им нефть трудно продавать, то есть они оказались в гораздо более сложной ситуации", - сказал Бышок.

Вместе с тем, по его словам, по Ирану нанесен двойной удар, поскольку и цена на нефть упала.

Эксперт склоняется к мысли, что американцам удастся добиться своего, ведь баланс сил внутри ООН ровно такой же, как и вне Организации, и сильные государства ведут там свою политику.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.



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