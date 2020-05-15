Хинтба о показе "Хаджи-Мурата" на российских сайтах: хороший продукт востребован

Радио Хинтба о показе "Хаджи-Мурата" на российских сайтах: качественный продукт востребован

Спектакль Государственного Русского театр драмы имени Фазиля Искандера "Хаджи-Мурат" отобран для показа на российских официальных ресурсах, в частности, на сайте телеканала "Культура" и проекта Министерства культуры РФ "Большие гастроли". Спектакль будет показан 15 мая в 19 часов.

Данное событие имеет большее значение для жизни театра, считает генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Еще больше и больше мы выходим за пределы Абхазии. Наше искусство востребовано не только в нашей стране. Думаю, смысл искусства и творчества в том, чтобы объединять людей, народы, налаживать мосты взаимопонимания, продвигать в своем роде Абхазию, культуру нашей страны в международном контексте. Для качественных творческих продуктов не существует границ, искусственных ограничений. Мы видим - то, что делаем, пользуется успехом и популярностью в Абхазии и за пределами нашей страны. Для нас это огромное событие, мы к этому стремились, надеемся, что и в дальнейшем сможем продвигать спектакли нашего театра в информационном пространстве", - сказал Хинтба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.