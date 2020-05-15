Дополнительное время: Чартия о проблемах абхазских баскетболистов

Тренер по баскетболу Дмитрий Чартия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как повышению интереса к этому виду спорта способствуют социальные сети.

Радио Дополнительное время: Чартия о проблемах абхазских баскетболистов

Как отметил Чартия, во времена президентства Сергея Багапш абхазские команды часто выезжали на соревнования и сами принимали команды у себя дома.

"В год было пять турниров, пять поездок. За счет этого набирались мастерства и опыта. Сейчас дела обстоят не очень хорошо. Был застой – не было президента Федерации баскетбола, потом был человек, но он ушел. В связи с этим пропала наша сборная, на которую равнялась вся молодежь. Когда нет сборной, баскетбольные команды стали распускаться, тренеры перестали работать, баскетбол стал уходить из жизни детей. Поэтому баскетбол сейчас - не самый актуальный спорт. Считаю, что в Абхазии он сейчас находится на самом последнем уровне. Дети больше идут на шахматы, чем на баскетбол. Но сейчас наступил переломный момент, когда тренеры начали работать. Мы стали задействовать социальные сети, стали показывать свою работу, стали приглашать команды", - рассказал тренер.

Чартия выразил сожаление, что вся работа зачастую проводится на средства тренеров и родителей, хотя помощь в проведении соревнований оказывает спонсор, благодаря чему немного положение дел в абхазском баскетболе улучшилось.

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