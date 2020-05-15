Такие обстоятельства: Ахба о турсезоне в Абхазии в условиях пандемии

О том, каким может стать туристический сезон 2020 в Абхазии в условиях угроз, связанных с коронавирусом, в эфире радио Sputnik рассказал президент "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыр Ахба.

Радио Такие обстоятельства: Ахба о турсезоне в Абхазии в условиях пандемии

По словам собеседника радио Sputnik Абхазия, все зависит от того, насколько благоприятные условия будут формироваться на территории России, так как реализацией туристических и гостиничных продуктов в основном занимаются партнеры из России, а также многое зависит от того, как будет выстроена логистика до Сочи.

Если ограничения по передвижению на территории России снимут и откроют границу, то в Абхазию могут приехать автотуристы, добавил он. Президент "Гильдии отельеров Абхазии" уверен, что курортно-летний сезон состоится, но с определенными трудностями, которые связаны с соблюдением мер безопасности и финансовыми возможностями потенциальных гостей.