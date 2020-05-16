Страх потерять работу после пандемии

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Радио Страх потерять работу после пандемии

Эксперты предсказывают от 2,5 до 25 миллионов безработных в России из-за последствий пандемии. Даже крупные компании сокращают зарплаты и отправляют сотрудников в "отпуск". Что с нами будет и почему мы выйдем из дома, но не дойдем до офисов?

На рынке труда — уникальная ситуация. Пока одни компании терпят крах, другие — стремительно развиваются и нанимают новых сотрудников. Куда стоит пойти работать после пандемии? Можно ли сейчас начинать бизнес? Где в случае увольнения искать защиту сотрудникам с серой зарплатой? Как изменится рынок вакансий и найм в условиях посткарантинного кризиса? Как резкий переход всех офисов на удаленку изменит рынок труда?

Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и основателем сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob Алексеем Захаровым разбираемся, какие возможности нам даёт кризис и как их не упустить.

2:30 как на наших глазах пандемия меняет рынок труда

4:15 кто сейчас в группе риска и может лишиться работы

8:10 время возможностей: "кризис рождает новых миллиардеров"

9:35 есть ли смысл рассылать резюме сейчас или лучше подождать конца пандемии

11:35 как работа на удаленке изменит рынок труда и нас

14:30 кто останется на удаленке и после карантина

21:00 к чему готовиться, если работаешь без каких-либо гарантий и получаешь зарплату в конверте

25:00 в каких отраслях сейчас есть стабильность и рост

29:20 соглашаться ли из-за кризиса на позицию ниже

30:55 стоит ли начинать бизнес

31:50"одна позиция — одно резюме": работает ли это правило теперь?

33:35 советы тем, кто тревожится из-за перспективы потерять свое место

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