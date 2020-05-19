Такие обстоятельства: Дзидзария о рисках повторного заражения COVID-19

О том, существует ли риск повторного заражение коронавирусом, кто может быть в группе риска, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал врач-онколог, переболевший COVID-19, Александр Дзидзария.

Радио Такие обстоятельства: Дзидзария о рисках повторного заражения COVID-19

Заразить никого не могу, но сам пока под риском инфицирования, отметил доктор Дзидзария в беседе на радио, говоря о своем самочувствии.

"Люди могут повторно болеть, если иммунитет не сформировался, а он не сформировывается у тех, кто легко переболел, кто перенес COVID-19 на ногах, особо не чувствуя, у них иммунитет почти не формируется и у тех, кто имеет прямой контакт непосредственно после выздоровления. Антитела вырабатываются после полного выздоровления через две-три недели, не раньше. Вот в это время человек в зоне риска", - подчеркнул доктор.

Комментируя ситуацию в Абхазии Дзидзария отметил, что абхазский народ специфичный, что необходимо учитывать при введении карантинных мер, сказал он.

"Наш народ очень специфичный, их заставить что-то сделать очень сложно. Все равно будут делать то, что хотят. Нужно давить именно на сознательность. Чтоб они не под действием штрафов и законов и всего прочего сидели дома, а чтоб понимали, что это гражданская ответственность. Любовь к родине это не только выиграть в войне, а это проявление того, что ты понимаешь, для чего ты в чем-то себя ограничиваешь. Ограничение своей свободы для свободы других – это в том числе и патриотизм. Людям в Абхазии нужно проявлять сознательность и не собираться пить кофе на Брехаловке, не ходить в рестораны, не ходить в гости", - сказал Дзидзария.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.