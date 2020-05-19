Вокалистка "Каданса" об Алике Алавердяне: мы были его "музыкальными детьми"

Радио Вокалистка "Каданса" об Алике Алавердяне: мы были его "музыкальными детьми"

Как рассказала Софья Тарба, Алик Алавердян всегда называл участников "Каданса" своими детьми, а дети называли его своим музыкальным папой.

"Он всегда говорил с нами как со взрослыми людьми, всегда с нами все обсуждал, начиная от песен, заканчивая декорациями для концерта и афишами. С первого знакомства он всегда знал, как вести себя с детьми, он всегда нас поддерживал. Отношения всегда были, как в настоящей семье. У нас было немало поездок, в которых он заменял наших родителей. Он всегда рядом, всегда поможет, всегда найдет деньги и повезет. Он умел сплотить коллектив так, что между нами не было секретов… Он научил нас, как вести себя на сцене, как преподносить себя зрителю. Он говорил, что не обязательно иметь дорогую аппаратуру, чтобы играть прекрасную музыку, что сольный концерт при желании можно подготовить и за месяц, и за полмесяца. Он так объяснил нам тонкости в музыке, которые никто так не смог бы преподнести. Он успел сделать колоссальный шаг для Абхазии в сторону музыки и эстрадного искусства".

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. В 2017 году музыкальный коллектив стал призером фестиваля "Азбука искусств" и дал сольный концерт в детском лагере "Артек". В 2018 году "Каданс" занял первое место на международном музыкальном конкурсе "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге. В 2019 году "Каданс" участвовал в международном фестивале детского и юношеского творчества "Будущее планеты", который прошел в Санкт-Петербурге. Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля "Каданс" "Jazz from Kadans" стал лауреатом первой степени Международного конкурса. Детский музыкальный ансамбль "Каданс" стал лауреатом III степени в номинации "Эстрадный вокал" на международном конкурсе "Открытая Европа – открытая планета", который состоялся в марте 2019 года.

Позже были и другие яркие выступления юных абхазских музыкантов.

Ансамбль "Каданс" также неоднократно принимал участие в благотворительных акциях.