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Шатров: американские обвинения Китая в пандемии - подлый способ решить свои проблемы

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200519/1030165606/Shatrov-amerikanskie-obvineniya-Kitaya-v-pandemii---podlyy-sposob-reshit-svoi-problemy.html

Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров рассказал, почему США пытаются возложить на Китай вину за пандемию.

Радио
Шатров: американские обвинения Китая в пандемии - подлый способ решить свои проблемы

Обвинения США в адрес Китая из-за пандемии коронавируса – это подлый способ решения собственных экономических проблем. Такое мнение политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал в эфире радио Sputnik.

Ранее советник президента США Питер Наварро заявил, что власти Китая могли предотвратить пандемию коронавируса, но вместо этого скрыли информацию о заболевании и позволили своим туристам распространить COVID-19 по всему миру.

Шатров напомнил, что Китай еще в декабре прошлого года предупредил весь мир о вспышке коронавируса, однако Запад отреагировал на это с запозданием.

"Я не уверен, что если бы в ноябре в Китае заявили о коронавирусе, то в США и Европе кто-то воспринял бы это всерьез", - заметил эксперт.

"Не о борьбе с коронавирусом думают американские госчиновники, когда обвиняют Китай, и не о здоровье собственного населения, а думают о своей экономике", - убежден Шатров.

По его словам, США превратили свой внешнеэкономический курс во всеобщую санкционную политику. Любые возникающие проблемы они решают введением ограничений, которые создают конкурентные преимущества их товарам и создают проблемы для экономики других государств.

Американский законодатель Линдси Грэм ранее внес в Сенат проект, предусматривающий введение санкций против КНР за пандемию коронавируса. Законопроект "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если Китай не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

 



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