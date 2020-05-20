Такие обстоятельства: Тугуш об уникальности абхазских пчел

В чем уникальность абхазской пчелы, почему пчеловоды со многих стран заказывали именно ее, сохранилась ли она в чистом виде сегодня, во всемирный день пчел в беседе на радио Sputnik рассказал пчеловод, руководитель предприятия "Абхазмед" Даур Тугуш.

Радио Такие обстоятельства: Тугуш об уникальности абхазских пчел

Главной особенностью абхазской пчелы, это отмечают уже многие специалисты, является наличие длинного хоботка, отметил Тугуш в беседе на радио.

"У "абхазянки" (название абхазской пчелы - ред.) хоботок длиннее, чем у обычной пчелы, то есть наша пчела может достать нектар из самых глубинных мест цветка. Кроме того, абхазская пчела считается миролюбивой, на пасеке с ней можно работать спокойно. К тому же она очень трудолюбивая. С раннего утра выходит за нектаром и работает до позднего вечера, если даже погода пасмурная и идет дождик, пчела не останавливается", - подчеркнул Тугуш.

По словам пчеловода абхазская пчела была всегда востребована всеми пчеловодами советского союза.

"Был период, когда люди стояли в очереди и ждали наших пчелиных маток. Упаковывали ящики, сажали молодую пчелу с маткой и отправляли во все страны бывшего Советского Союза", - вспоминает Тугуш.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.