Квициния о штрафах за нарушение карантина: придем к этому, если так будет продолжаться

Радио Квициния о штрафах за нарушение карантина: придем к этому, если так будет продолжаться

Накануне Беслан Квициния лично проинспектировал, как проходит работа по проверке въезжающих в страну граждан.

"Конечно, нам тяжело отслеживать дальнейший путь этих людей. Информация передается в органы внутренних дел. ОВД их обзванивают. Дома они или нет, вышел ли на улицу – это уже сложный вопрос. Нам главное - продержаться этот месяц, а когда будет градусов +25, опасности такой уже не будет", - считает Квициния.

Он отметил, что если будет продолжаться так, как сейчас, не исключено, что придется вводить штрафные санкции в отношении людей, не соблюдающих карантинный режим.

"Думаю, мы к этому обязательно придем, если это будет так продолжаться. Вирус к нам завозится только через границу, больше он ниоткуда не может взяться. Подтверждение тому – курсанты, которые привезли нам инфекцию из военных вузов. Инфекцию из этих вузов привезли курсанты и в Южную Осетию. Мы с ними на постоянной связи, и мы это видим… Есть и другие приезжие, кроме курсантов", - сказал секретарь Совбеза.