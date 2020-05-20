Беляев: прогнозы Всемирного банка о бедности – это что будет, если ничего не делать

Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за эпидемии COVID-19. В эфире радио Sputnik экономист Михаил Беляев рассказал, возможно ли изменить этот сценарий.

Радио Беляев: прогнозы Всемирного банка о бедности – это что будет, если ничего не делать

До 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию", - цитирует заявление Малпасса РИА Новости.

По его словам, банк старается не остаться в стороне, выдавая кредиты в 100 странах.

Банк обязался выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года, уточнил Малпасс, добавив, что эти усилия недостаточны. Он призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе "большой двадцатки", которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран.

Оценку Всемирного банка в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев.

"Большинство прогнозов исходит из так называемого инерционного сценария, то есть предрекают события, которые наступят в будущем, и при этом не учитывают, что могут быть и должны быть какие-то перемены в мире, которые могут это предотвратить. Коронавирусная пандемия со всеми карантинными мероприятиями наносит серьезный удар по мировой экономике – это разрыв операционных цепочек, падение ВВП. Но по развивающемуся миру наносится наиболее серьезный удар. Были уже сделаны прогнозы по Африке, что там десятки миллионов людей будут получать меньше прожиточного минимума, то есть за гранью нищеты. Но во многом эти прогнозы и несут такую функцию: они показывают, что будет, если ничего не делать. Предотвратить развитие этого сценария будет тяжело, но при совместных усилиях, кооперации всего мира, есть достаточные основания, чтобы предотвратить наиболее негативные последствия", - считает Михаил Беляев.