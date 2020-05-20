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Такие обстоятельства: Бутба о нехватке врачей в инфекционной больнице Сухума

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200520/1030174400/Takie-obstoyatelstva-Butba-o-nekhvatke-vrachey-v-infektsionnoy-bolnitse-Sukhuma-.html

О том, как работает Сухумская инфекционная больница после изоляции медиков, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главврач медучреждения Мадина Бутба.

Радио
Такие обстоятельства: Бутба о нехватке врачей в инфекционной больнице Сухума

15 мая на проверку в Сухумскую инфекционную больницу пришли трое пациентов, у которых впоследствии был диагностирован коронавирус. Медперсонал, который контактировал с больными, отправили на карантин в санаторий "Айтар".

По словам главврача Мадины Бутба, в больнице и раньше существовал дефицит врачей, а после отправления на карантин пятерых сотрудников, нехватка работников стала ощущаться еще больше.

"Мы всегда находимся в защитных костюмах, масках и перчатках, независимо от того, с какими заболеваниями пациентов мы осматриваем. Отправка этих медработников на самоизоляцию была обговорена с санитарным врачом города Аллой Беляевой. Я не говорю, что больница у нас сейчас не работает, мы задействовали дежурных врачей. Мы испытываем сложности…  Надеемся, что справимся с ситуацией, потому что у нас нет какого-то наплыва больных. Я думаю, если даже у нас будет аврал, то никто нас без внимания не оставит, на помощь к нам придут доктора", - рассказала Бутба.

 



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