Такие обстоятельства: Бутба о нехватке врачей в инфекционной больнице Сухума

О том, как работает Сухумская инфекционная больница после изоляции медиков, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главврач медучреждения Мадина Бутба.

Радио Такие обстоятельства: Бутба о нехватке врачей в инфекционной больнице Сухума

15 мая на проверку в Сухумскую инфекционную больницу пришли трое пациентов, у которых впоследствии был диагностирован коронавирус. Медперсонал, который контактировал с больными, отправили на карантин в санаторий "Айтар".

По словам главврача Мадины Бутба, в больнице и раньше существовал дефицит врачей, а после отправления на карантин пятерых сотрудников, нехватка работников стала ощущаться еще больше.

"Мы всегда находимся в защитных костюмах, масках и перчатках, независимо от того, с какими заболеваниями пациентов мы осматриваем. Отправка этих медработников на самоизоляцию была обговорена с санитарным врачом города Аллой Беляевой. Я не говорю, что больница у нас сейчас не работает, мы задействовали дежурных врачей. Мы испытываем сложности… Надеемся, что справимся с ситуацией, потому что у нас нет какого-то наплыва больных. Я думаю, если даже у нас будет аврал, то никто нас без внимания не оставит, на помощь к нам придут доктора", - рассказала Бутба.