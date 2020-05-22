Кубышкин рассказал, как можно разрушить ИГ*

Радио Кубышкин рассказал, как можно разрушить ИГ*

Поимкой лидера "Исламского государства"* проблема терроризма не решится. ИГ остается цельной в идеологическом плане организацией, там хорошо налажен механизм смены лидеров, и нейтрализация одного из руководителей проблему не решит. Такое мнение профессор СПбГУ Александр Кубышкин высказал в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что Национальная разведка Ирака задержала предполагаемого главаря ИГ Абдаллу Кардаша. По данным разведки, Кардаш — один из кандидатов на руководство ИГ после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

Как отметил Кубышкин, эта фигура достаточно известная. Фамилия этого человека замелькала буквально через несколько дней после убийства аль-Багдади, то есть в октябре 2019 года.

По мнению эксперта, сейчас ИГ на фоне пандемии пытается активизировать и скоординировать свои действия в разных странах – от Ирака до Афганистана, и заявить о своем возрождении после серии серьезных поражений и смерти признанного вождя.

"Вероятно, мы имеем дело со скоординированной операцией спецслужб США и Ирака по нейтрализации очередной волны, так сказать, смены лидерства в "Исламском государстве", - считает Кубышкин.

Однако, с точки зрения профессора, проблема не в лидере: ликвидация главаря может лишь на время ослабить организацию, потом механизм воспроизводства вновь сработает и появится еще один вождь. Реально ослабить позиции ИГ можно лишь в том случае, если разрушить его в идеологическом плане, столкнуть с другими террористическими группировками.

"Корни международного терроризма, конечно, не в отдельных лидерах-фанатиках. За этим фанатизмом стоят хорошо организованные структуры, в том числе и финансовые", - уверен Кубышкин.

По его словам, проблема ИГ – это проблема острейших религиозных противоречий внутри ислама, проблема неустойчивости политических институтов на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце октября 2019 года американский лидер Дональд Трамп объявил об уничтожении лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации в Идлибе. Однако в Минобороны России заявили, что у Москвы нет достоверных фактов по поводу ликвидации главаря террористов.

*"Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств.