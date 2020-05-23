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Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

Мы все умрем. Ошибки в расчетах и прогнозах

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200523/1030191402/My-vse-umrem-Oshibki-v-raschetakh-i-prognozakh.html

Люди полагаются на математически выверенные прогнозы почти во всем: от погоды и спорта до экономики и политики. А потом, бывает, прогнозы разбиваются о реальную жизнь. И случается катастрофа.

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Мы все умрем. Ошибки в расчетах и прогнозах

Теория вероятностей, статистика, программирование и многовековой опыт позволяют человечеству частично предугадывать будущее – с помощью расчетов и моделей. 

Каким образом набор цифр, анкет и других данных превращается в прогноз? Насколько далеко график и расчёт позволяют заглянуть в будущее? Почему из статистики не всегда можно сделать расчёт на будущее? Что говорит экономический прогноз на время после карантина? Почему плато на графике развития эпидемии – это не повод радоваться? В чём главная трудность составления социальных и политических прогнозов?

На эти и другие вопросы отвечает Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ), руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".

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