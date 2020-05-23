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"Знаете, сколько раз угрожали убить". Подкаст с Аскольдом Запашным

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200523/1030193596/Znaete-skolko-raz-ugrozhali-ubit-Podkast-s-Askoldom-Zapashnym-.html

Возможен ли цирк без животных? Кто и почему звонил ему с угрозами смертью? Честные ответы Аскольда Запашного.

Радио
"Знаете, сколько раз угрожали убить". Подкаст с Аскольдом Запашным

Он был "обречен" стать дрессировщиком, не боится заходить в клетку после нападения тигра и иногда страдает из-за поступков брата. Правда ли, что некоторые дрессировщики используют препараты и электрошокеры?

Прыжок через кольцо с огнем — это стресс для животного? А смена обстановки или отсутствие внимания? Правда ли, что во время карантина люди из-за страха заразиться стали выбрасывать домашних животных? Как изменилось отношение зрителей к трюковым номерам? Могут ли новые технологии уживаться в традиционном цирке?

"Глядя в пасть: изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" — это история, которую можно прожить вместе с Аскольдом и Эдгардом Запашными. От первого лица. Покормить льва "изо рта в рот", увидеть, как тигр впервые в жизни прыгает через огонь, узнать, как хищников учат новым трюкам и почему они подчиняются людям. Смотрите на сайте РИА Новости, на YouTube или в приложении РИА.Lab для iOS и Android.

01:20 Как изменились жизнь цирка и его жизнь на изоляции

05:40 "У меня нет зависимости от аплодисментов": про отсутствие выступлений

06:35 Животные в цирке страдают без внимания?
08:10 Кольцо с огнём или новая обстановка: про реальный стресс для животных
12:20 Используют ли дрессировщики препараты и электрошокеры на самом деле?
15:50 "Обречён стать дрессировщиком": про династию, инаковость и счастье

19:20 Повёл дочерей на манеж ко львам и тиграм: как отнеслась супруга?
20:50 "Мне угрожали смертью": про конфликт брата с футбольными фанатами
26:20 Зачем животные в цирке? Ответ "зоошизе"
30:00 Кошмары про цирк, страх после нападения тигра — существуют?

32:15 Что делают с пожилыми животными
32:50 Передвижные цирки и шапито: кто хочет уничтожить цирк?
38:40 Без животных, с экстремальными видами спорта, эротикой и даже порно — про нишевые цирки
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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