Политолог о помешательстве США на "вмешательстве России в выборы": страсти накаляются

В США почти помешались на "вмешательстве России в выборы", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, Вашингтон использует наработки времен холодной войны.

Радио Политолог о помешательстве США на "вмешательстве России в выборы": страсти накаляются

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на обвинениях во "вмешательстве России в выборы".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что США так активно вмешиваются в дела других стран, что эти случаи уже не поддаются подсчету.

"И в годы холодной войны, и в современном мире США постоянно вмешиваются во внутренние дела других стран, делают это самыми разнообразными способами – от прямых военных операций, как это было в Ираке, Афганистане, Сирии, до разного рода гибридных военных кампаний - последнюю неудачную попытку свержения через ЧВК мы наблюдали в Венесуэле. Что касается вмешательства в политический процесс, то это происходит постоянно, это даже невозможно измерить, потому что фактически США вмешиваются в избирательные кампании всех стран, которые сколько-нибудь значимы с точки зрения американской политики. Вмешательство на постоянной основе происходит во внутренние дела России, в политический процесс России, в избирательный процесс России. Последними такими действиями была выдача специального гранта на развенчание так называемой российской дезинформации. Что касается очередного обострения в США кампании обвинений в отношении России по поводу якобы российского вмешательства во внутренние дела США, то здесь действительно день выборов приближается, страсти накаляются оба кандидата усиливают свои информационные кампании и обвинения своего оппонента", – отметил политолог.