Дочь погибшего летчика Сикова: новость о месте гибели отца – больше, чем святое

Радио Дочь погибшего летчика Сикова: новость о месте гибели отца – больше, чем святое

Сегодня утром от историка, замдиректора Музея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Николая Медвенского Эвелина Сикова узнала, что со дна Черного моря были подняты обломки самолета, который пилотировал ее отец, летчик-истребитель Николай Сиков.

Истребитель Николая Сикова потерпел крушение во время Великой Отечественной войны, 31 января 1943 года, в небе над акваторией Абхазии. Винт самолета был найден командой одного из судов Сухумского рыбного хозяйства около года назад. После продолжительных архивных поисков, благодаря сохранившимся на винте номерам, был установлен тип самолета, его принадлежность и личность пилота. Буквально на днях выяснилось, что советский истребитель ЛаГГ-3 №31213703 из состава 3-й авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка ВВС Черноморского флота пилотировал гвардии старший лейтенант Сиков Николай Николаевич, 1922 года рождения, уроженец города Малая Вишера Маловишерского района Ленинградской области.

Николай Медвенский нашел родных пилота через социальные сети. Дочь Николая Сикова Эвелина родилась через пять месяцев после гибели отца. Сегодня она живет в городе Белая Церковь Киевской области. В беседе с журналистом Sputnik Абхазия она поделилась воспоминаниями о своем отце со слов матери и отметила, как важна для нее находка, сделанная у берегов Абхазии.

"Я знаю, что у него был разведывательный полет, и когда он возвращался, загорелся мотор. В то время такие истребители, на которых он летал, очень часто попадали в такие ситуации, были очень некачественными. У него загорелся мотор, ему по рации все время передавали, чтобы он прыгал, но прыгать надо было в море. Он говорил: "Нет, я доведу самолет до аэродрома, посажу самолет". И потом связь прекратилась, самолет упал в море. Это то, что я знаю", - рассказала Эвелина Сикова.

Женщина с волнением восприняла известие из Абхазии, так как трагическую историю своего отца считает открытой раной на всю жизнь.

"Всю жизнь я с этим прожила. Это трудно передать словами. Когда мы учились в школе, нас было 32 человека, и только у двоих были родители – папа и мама, у всех остальных родители погибли на фронте. Поэтому для нас мало сказать, что это святое. Это было абсолютно все. Эту память, эту боль я несу всю жизнь. Я очень благодарна всем людям, которые сообщили мне об этом", - отметила дочь летчика.

"Я знаю о своем отце очень много, потому что моя мама была военным корреспондентом и была в той же части, она сохранила статьи о моем отце в газете "Красный черноморец". Остались у меня три вырезки из севастопольских газет. Он летал на истребителе, делал фотографии, считался летчиком-разведчиком. В этих газетах его называли лучшим летчиком-разведчиком Севастополя. Была статья о том, что ему, как разведчику, не разрешали вступать в бой, но он все-таки вступил в бой, так как война есть война, а он летел как командир своего звена. Они смогли выиграть…. В Абхазии они оказались уже после того, как немцы захватили Севастополь, все эти воинские части перелетели на территорию Абхазии и базировались в Гудауте. Отец очень быстро погиб после этого", - рассказала Сикова.

Гвардии старший лейтенант Сиков Николай Николаевич, 1922 года рождения, уроженец города Малая Вишера Маловишерского района Ленинградской области.

10 мая 1942 года он был награжден орденом Красного Знамени.