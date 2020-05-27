Академик предупредил о двух сценариях эволюции коронавируса

Человеку придется смириться с новым соседом - коронавирусом SARS-CoV-2: речь может идти о пожизненной прививке или ежегодных поисках новой вакцины.

Радио Академик предупредил о двух сценариях эволюции коронавируса

Эволюция взаимодействия коронавируса SARS-CoV-2 с иммунной системой может пойти по нескольким сценариям, предупредил академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Это может быть сценарий эволюции вируса гриппа, когда каждый год приходится создавать новые вакцинные штаммы и защищаться фактически от нового вируса. Другой сценарий заключается в том, что вирус не будет меняться длительное время, как это происходит с вирусом кори. Всю историю человечества он существует в неизменном виде. Прививка от кори входит в национальный календарь, и мы этой инфекции не замечаем. В этом случае вопрос сведется к частоте ревакцинации, возможно, раз в 5 - 10 лет или прививка будет пожизненной", - рассказал Гинцбург.

По словам академика, пока исследователям неясно, каким путем пойдет эволюция вируса. "Сейчас нет таких инструментов, которые позволяют прогнозировать эволюцию взаимодействия вируса с иммунной системой организма хозяина", - сказал Гинцбург.

По мнению академика, полностью выздоровевший человек повторно не заболевает.

Пандемия коронавируса, который распространился с начала года из Китая, охватила практически весь мир. Выявлено свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19, из них более 345 тысяч завершились смертельным исходом, почти 2,2 миллиона - выздоровлением. Среднемировой уровень летальности от новой коронавирусной инфекции составляет 6,3%.