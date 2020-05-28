Джинджолия о карантинных мерах в Абхазии: всплеска коронавируса боялись как огня

Два месяца ограничительных мер в связи с коронавирусом позади. Какой опыт вынесла Абхазия и над чем еще нужно поработать в беседе на радио Sputnik своим мнением поделился депутат Парламента, член оперативного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия.

Радио Такие обстоятельства: Джинджолия о карантинных мерах в Абхазии из-за COVID-19

Чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса объявили в Абхазии ровно два месяца тому назад, 28 марта. Власти страны изо дня в день вводили новые ограничения и превентивные меры по защите населения от этого опасного заболевания.

"В первую очередь был сформирован штаб, в который входили все ключевые фигуры - управленцы. Это придало скорость принятию решений и их исполнению. Вопросов после слов врачей, нужно ли принимать меры или нет, не возникало. Ограничения шли по нарастающей, дошло до мер на границе. Все понимали, насколько это непопулярные меры, понимали и о последствиях экономических, но на фоне того, что происходило во всем мире, мы шли на это. Я думаю, что благодаря этим мерам, и в целом двум месяца карантина, удалось, будем так говорить, смотря с надеждой на будущее, остановить всплеск, которого мы все боялись как огня. Инфекционные больные – это не больные общего профиля, военного времени, и вся борьба с вирусом имеет специфическую картину", - отметил Джинджолия.

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