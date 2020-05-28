Салакая об Абхазском институте: жизненно необходим для существования государства

Радио Салакая об Абхазском институте: жизненно необходим для существования государства

Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. 28 мая 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии принял постановление о его преобразовании в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.

Наименование Абхазского института менялось несколько раз: 1935 год - Институт абхазской культуры, с 1939 года - Абхазский научно-исследовательский институт языка и истории имени академика Николая Марра, с 1950 года - Абхазский институт языка, литературы и истории, который с 1960 года и по настоящее время носит имя Дмитрия Гулиа, и наконец, с 1994 года - Абхазский институт гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.

"Роль института сложно переоценить, для абхазоведения он сыграл ключевую роль, но, наверное, еще большая его ценность в том, что сотрудник АбИГИ фактически были идеологами, лидерами национально-освободительного движения. Грузины его в свое время называли "центром абхазского сепаратизма", и во время войны (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов - ред.), здание было целенаправленно сожжено, а до этого неоднократно поджигалось", - рассказал Салакая в эфире радио Sputnik Абхазия.

По мнению ученого, институт сегодня переживает не лучшие времена, и нуждам его руководство страны уделяет недостаточное внимание.

"Нельзя сказать, что совсем без внимания, но по остаточному принципу. Есть надежда, что власти в конце концов обратят внимание. Без науки, без знаний, ни у одного государства не может быть будущего. Сильное государство невозможно без национальной идеологии, а национальная идеология во многом формируется в рамках Абхазского института и университета. Именно поддержка этих учреждений жизненно необходима для существования абхазского государства в целом. Такова моя точка зрения и, надеюсь, власти в конце концов поймут эту истину", - сказал Салакая.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.