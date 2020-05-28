Светов о нежелании США помогать в борьбе с COVID-19: сиюминутные интересы элиты

Радио Светов о нежелании США объединяться в борьбе с COVID-19: сиюминутные интересы элиты

Западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов поделился мнением о том, почему США болезненно реагируют на кооперацию других стран в условиях пандемии.

"США считают себя мировым лидером во всем, в чем только можно. А ситуация с коронавирусом показала, что, например, в медицинском обслуживании населения есть серьезные просчеты… Все это воспринимается очень болезненно. И в этой ситуации объединять усилия им совершенно не хочется – у себя бы справиться. Поэтому такая болезненная реакция на случаи всех коопераций разных стран. Мы наблюдаем скоординированную атаку на Россию и болезненную ситуацию в связи с тем, что Китай показал, как можно справиться с пандемией", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, подобная позиция США, продиктованная сиюминутными интересами, мешает миру отработать механизмы кооперации на случай повторения пандемии.

"Мол, если США не могут помогать другим странам, то это не должна делать и Россия. На Китай идут атаки за то, что он оказал помощь препаратами и оборудованием разным странам, союзникам США. Корыстные мелкие сиюминутные интересы американской элиты не дают возможности им понять необходимость этого объединения. А ведь угроза повторения таких пандемий реальна, и если бы сейчас были отработаны методы координации усилий, они бы и в будущем были востребованы. Но, увы, этого нет", – отметил политолог.