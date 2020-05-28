Продеус оценил советы японских врачей по ношению масок детьми

Ассоциация педиатров Японии призвала родителей не надевать медицинские маски на детей младше двух лет, несмотря на коронавирус, сообщили СМИ. Эту рекомендацию прокомментировал в интервью радио Sputnik врач-педиатр Андрей Продеус. .

Радио Продеус оценил советы японских врачей по ношению масок детьми

Призыв к родителям не надевать медицинские маски на детей младше двух лет, несмотря на коронавирус, распространила Ассоциация педиатров Японии. Ассоциация отметила, что средства защиты могут нарушить нормальное дыхание ребенка. Эти советы прокомментировал в интервью радио Sputnik врач-педиатр и соведущий телепрограммы "Жить Здорово" Андрей Продеус.

"Это общая педиатрическая рекомендация, а не только японская. Детям младшего возраста маски давать плохо и не нужно, рисков больше. Они дышат хуже, а в маске затруднение дыхания есть и у взрослого человека. Эта рекомендация вполне разумна", – сказал врач-педиатр.

Японские врачи обратили внимание на то, что больных коронавирусом среди детей практически нет. Андрей Продеус пояснил, почему это происходит.

"У детей восприимчивость к вирусу меньше в связи с тем, что тех самых рецепторов, за которые коронавирус может зацепиться и, как по мостику, попасть в клетки человека, у ребенка их меньше, чем у взрослых. Особенно меньше, чем у пожилых людей с гипертонией и с ожирением. У детей, даже при том, что он может получить некую дозу вируса, укорениться и развиваться вирусу сложнее", – рассказал врач-педиатр.

Также Андрей Продеус считает, что и после двух лет ребенку младшего возраста стоит носить маску, только если он сам может быть потенциальным источником коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания.