"Люди превратились в уголь": как США разбомбили Токио в 1945-м

"Накануне я играла с соседскими детьми. А через несколько часов они и их родители погибли". Японка Харуе Нихэй каждый год вспоминает налет на Токио.

Радио «Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м

Налет на Токио 10-го марта 1945 года стал одной из самых разрушительных акций ВВС США во время Второй мировой. Потери среди мирного населения были рекордными в истории не-ядерных бомбардировок.

С женщиной, пережившей эту трагедию – японкой Харуе Нихэй, – поговорила корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака.

В авианалете участвовало 334 стратегических бомбардировщика B-29, каждый из которых сбросил несколько тонн зажигательных бомб и напалма. Это привело к пожару в жилых районах, которые были застроены деревянными зданиями, из-за чего потушить огонь не удавалось и погибло много людей.

Погибло не менее 80 тысяч жителей, более вероятное число погибших — свыше 100 тысяч человек.

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