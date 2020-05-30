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"Люди превратились в уголь": как США разбомбили Токио в 1945-м

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Подкасты РИА (343)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200530/1030235309/Lyudi-prevratilis-v-ugol-kak-SShA-razbombili-Tokio-v-1945-m.html

"Накануне я играла с соседскими детьми. А через несколько часов они и их родители погибли". Японка Харуе Нихэй каждый год вспоминает налет на Токио.

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«Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м

Налет на Токио 10-го марта 1945 года стал одной из самых разрушительных акций ВВС США во время Второй мировой. Потери среди мирного населения были рекордными в истории не-ядерных бомбардировок.

С женщиной, пережившей эту трагедию – японкой Харуе Нихэй, – поговорила корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака.

В авианалете участвовало 334 стратегических бомбардировщика B-29, каждый из которых сбросил несколько тонн зажигательных бомб и напалма. Это привело к пожару в жилых районах, которые были застроены деревянными зданиями, из-за чего потушить огонь не удавалось и погибло много людей.

Погибло не менее 80 тысяч жителей, более вероятное число погибших — свыше 100 тысяч человек.

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Темы:
Подкасты РИА (343)


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