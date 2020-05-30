«Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м

Налет на Токио 10-го марта 1945 года стал одной из самых разрушительных акций ВВС США во время Второй мировой. Потери среди мирного населения были рекордными в истории не-ядерных бомбардировок.
С женщиной, пережившей эту трагедию – японкой Харуе Нихэй, – поговорила корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака.
В авианалете участвовало 334 стратегических бомбардировщика B-29, каждый из которых сбросил несколько тонн зажигательных бомб и напалма. Это привело к пожару в жилых районах, которые были застроены деревянными зданиями, из-за чего потушить огонь не удавалось и погибло много людей.
Погибло не менее 80 тысяч жителей, более вероятное число погибших — свыше 100 тысяч человек.
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