Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как провести с детьми это лето, которое, кажется, будет таким же непростым, как и весна.
Какой стресс пережили дети? Нужно ли им прийти в себя после онлайн-обучения? Как организовать их летний отдых, когда "ничего не понятно"? Нужно ли заниматься на каникулах учёбой, которая вроде как пострадала на изоляции? Об этом Настя и Лина спрашивают психолога, физиолога, главного научного сотрудника Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяну Безруких.
Вредные советы, которым не надо следовать, если вы хотите отдохнуть сами и дать расслабиться близким.
3:20 Что нужно обязательно сделать всем-всем перед каникулами
3:50 "Сильнейший токсический стресс": что пережили наши дети за последние месяцы
5:00 Последствия двухмесячной самоизоляции и как правильно ребёнку выходить из неё
7:00 Дистанционное обучение… что это вообще было?!
7:40 Нужен ли режим на каникулах и как сон поможет детям
восстановиться после стресса
11:00 Заниматься ли учёбой на каникулах после всего, что произошло в четвёртой четверти
14:25 Как можно было бы (с пользой) провести время, потраченное на дистанционное обучение
18:30 Почему после снятия карантина родителям лучше поменьше общаться с ребёнком
19:30 Сколько времени займёт восстановление детей после стресса
25:15 Может ли ребёнок полноценно отдохнуть без перемены места, если на всё лето останется в городе
32:40 Сколько времени можно проводить перед компьютером летом
34:35 Почему нельзя соединять еду и видеоконтент
36:10 Надо ли бороться со скукой
37:20 Как готовиться к школе в августе и читать ли литературу из списка
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости