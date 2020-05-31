Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Последние месяцы учёбы стали стрессом и для детей, и для родителей. Уроки онлайн, тонны домашки, без прогулок и уличных игр. И неопределённость. Чем заняться, если отдохнуть негде? Навёрстывать упущенное, нанимать репетиторов, брать летние задания или... расслабиться?

Радио Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как провести с детьми это лето, которое, кажется, будет таким же непростым, как и весна.

Какой стресс пережили дети? Нужно ли им прийти в себя после онлайн-обучения? Как организовать их летний отдых, когда "ничего не понятно"? Нужно ли заниматься на каникулах учёбой, которая вроде как пострадала на изоляции? Об этом Настя и Лина спрашивают психолога, физиолога, главного научного сотрудника Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяну Безруких.

Вредные советы, которым не надо следовать, если вы хотите отдохнуть сами и дать расслабиться близким.

3:20 Что нужно обязательно сделать всем-всем перед каникулами

3:50 "Сильнейший токсический стресс": что пережили наши дети за последние месяцы

5:00 Последствия двухмесячной самоизоляции и как правильно ребёнку выходить из неё

7:00 Дистанционное обучение… что это вообще было?!

7:40 Нужен ли режим на каникулах и как сон поможет детям

восстановиться после стресса

11:00 Заниматься ли учёбой на каникулах после всего, что произошло в четвёртой четверти

14:25 Как можно было бы (с пользой) провести время, потраченное на дистанционное обучение

18:30 Почему после снятия карантина родителям лучше поменьше общаться с ребёнком

19:30 Сколько времени займёт восстановление детей после стресса

25:15 Может ли ребёнок полноценно отдохнуть без перемены места, если на всё лето останется в городе

32:40 Сколько времени можно проводить перед компьютером летом

34:35 Почему нельзя соединять еду и видеоконтент

36:10 Надо ли бороться со скукой

37:20 Как готовиться к школе в августе и читать ли литературу из списка

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