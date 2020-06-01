Дополнительное время: Ашуба о теннисном клубе в Сухуме

Предприниматель Беслан Ашуба в беседе на радио Sputnik рассказал, как восстанавливаются теннисные корты на набережной Сухума и почему, на его взгляд, необходим клуб для спортсменов профессионалов и любителей большого тенниса.

Радио Дополнительное время: Ашуба о теннисном клубе в Сухуме

Идея развить теннис в республике была давно, состояние инфраструктуры, ненадлежащие условия для занятий, роста, популяризации этого вида спорта, подвигли на ее воплощение, рассказал предприниматель, бывший спортсмен Беслан Ашуба.

"Теннисные корты находятся на завершающей стадии. Будет пять грунтовых кортов по стандартам. На них могут заниматься не только любители, но и профессионалы, ориентируемся, прежде всего на них, чтобы им было комфортно, приезжали сюда и работали плодотворно. В то же время наши дети могли бы это видеть и развиваться. Хотим построить качественную тренерскую работу для развития тенниса", - рассказал Ашуба.

Вторым этапом работ, по его словам, станет развитие инфраструктуры, которая включает в себя строительство трибуны, раздевалок, тренажерных залов.

"Это будет теннисный клуб общего пользования. Есть время для любителей и есть время для занимающихся профессионально теннисом, либо секции. Двери будут открыты для всех", - заметил Ашуба.

По его словам, проект клуба включает в себя идею развития большого тенниса в республике, а также должен быть самоокупаемый.

"Теннисный клуб необходим. У нас есть двое действующих теннисистов-профессионалов: Амина Аншба и Ален Авидзба. После окончания войны прошло 27 лет, у нас нет мало-мальски нормальных условий, чтобы они могли приехать хотя бы в год раз на неделю и поделиться своим мастерством, побыть дома со своими братьями, сестрами, друзьями", - сказал Ашуба.

По его мнению, Абхазия в советское время дала миру не одного именитого спортсмена, потому что для этого были соответствующие условия, которые надо сегодня развивать.