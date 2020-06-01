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Алхас Тхагушев
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Тхагушев: пандусы в Абхазии нужно делать для инвалидов, а не для "галочки"

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200601/1030242404/Tkhagushev-pandusy-v-Abkhazii-dolzhny-byt-dlya-zhizni-a-ne-dlya-galochki.html

Директор ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев в эфире радио Sputnik рассказал о проблемах обустройства столичных улиц и зданий для людей с ограниченными возможностями.

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Такие обстоятельства: Тхагушев об обустройстве доступной среды для инвалидов

"Сегодня, когда мы озвучиваем цифры, многие люди, и даже чиновники, удивляются, что у нас столько людей с инвалидностью. А все потому, что они не видны. Какой-то процесс по обустройству столичных улиц и зданий для людей с ограниченными возможностями в Абхазии начался, в какой-то момент власти услышали нас и стали появляться пандусы при реконструкциях и при строительстве новых зданий. В объектах формально есть пандусы, но реально они сделаны для галочки, то есть они не соответствуют никаким нормам, они не для жизни. Самый опасный пандус в Абхазии - пандус в Государственном музее в Сухуме. Его нужно огородить и повесить табличку "опасен для жизни". Мы не хотим, чтоб таким путем развивалась Абхазия", - отметил Тхагушев.

По словам Тхагушева, на встрече главы администрации Сухума с представителями ассоциации "Инва–Содействие" были предложены свои идеи по обустройству в городе пандусов, безопасных пешеходных переходов и перекрестков, парковок.

"По всем позициям, которые мы обсудили, услышали только взаимопонимание. Мы предлагаем средства для доступности городской среды, которые не предполагают больших бюджетов - пешеходные переходы, тротуары, парковки. Они, на наш взгляд, могут повлиять не только на доступность, но и на вопросы безопасности. Мы работают с людьми разного рода инвалидности, и очень много ребят, которые к нам попадают на реабилитацию, это люди после ДТП", - рассказал Тхагушев.  

Полную версию интервью также можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.  



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