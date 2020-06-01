Кубышкин: США по инерции увидели "руку Москвы" в беспорядках

Экс-советник Обамы Сьюзан Райс заявила о своих подозрениях по поводу возможной причастности России к нынешним беспорядкам в США. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин прокомментировал это заявление.

Радио Кубышкин: США увидели "руку Москвы" в беспорядках по инерции

Бывший советник по нацбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию "в причастности к беспорядкам" в США.

В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин поделился мнением по поводу причин подобных обвинений.

"Такого рода заявления в США уже становятся мемом. Под "вмешательством России" подразумевается что угодно: от деятельности журналистов, которые сейчас освещают происходящие процессы, до комментариев в интернете. То есть любая реакция на событие воспринимается некоторыми представителями американского истеблишмента как вмешательство во внутренние дела США. Но, конечно, эта проблема (беспорядки в США – ред.) глубоко внутренняя. Это историческая проблема, она имеет несколько оснований, главное из них – укоренившийся двойной стандарт к расовым меньшинствам. Поэтому обращать серьезное внимание на эти заявления не стоит – это информационный вброс. Существует уже какая-то инерция в США – во всем видеть "злую руку Москвы". Поскольку именно на этом, на постоянном возбуждении этой идеи, муссировании этих слухов определенные политики, в том числе и отставные, делают свой капитал", - сказал Александр Кубышкин.

Ранее в эфире CNN о возможной "причастности" Москвы к беспорядкам заявил экс-мэр Нового Орлеана Марк Мориал. По его словам, на выборах 2016 года "российские агенты" также притворялись "черными активистами".

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.