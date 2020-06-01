Вирусолог о первом в России лекарстве от COVID-19: подавляет прогулки вируса по организму

О препарате, который в два раза быстрее лечит коронавирус, в эфире радио Sputnik рассказал сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов.

Радио Вирусолог о первом в России лекарстве от COVID-19: подавляет прогулки вируса по организму

Минздрав России одобрил первый в стране препарат от коронавируса. Лекарственное средство, лежащее в основе, ранее использовалось для борьбы с лихорадкой Эбола. Новинку уже назвали "самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире".

Александр Чепурнов, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН, в эфире радио Sputnik рассказал, когда удастся справиться с коронавирусом с помощью данной разработки.

"Это непатентованный препарат, который в нескольких странах практиковался. Проблема химического лечения вирусных заболеваний именно в том, что процесс происходит внутри клетки, поэтому, как правило, препараты, которые подавляли выращивание вируса внутри клетки, оказывались высоко токсичными для других клеток. И сложно было найти этот баланс. Но появилось несколько препаратов, в том числе этот показал себя наиболее эффективно у японцев. Его и китайцы апробировали в период, когда главным образом в их стране развивалась коронавирусная проблема. И он показал себя достаточно эффективно. Я не видел аннотацию, разрешен ли он для беременных, но в любом случае для тяжелых больных надо выбирать какое-то средство, которое может быть отчасти токсичным, но спасет в данной ситуации. Этот препарат позволяет в два раза быстрее подавить "прогулки" вируса по организму и быстрее перевести течение болезни в стадию выздоровления, не дожидаясь самой страшной проблемы, когда иммунная система начинает сходить с ума", - рассказал ученый.

Промежуточные данные клинического исследования препарата подтверждают высокую эффективность для лечения COVID-19. В РФПИ отметили, что в настоящий момент продолжается финальный этап клинического исследования лекарства, одобренный Министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов.