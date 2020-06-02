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Лариса Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба рассказала, каким будет первый месяц лета в Абхазии

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (401)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200602/1030252109/Akhba-rasskazala-kakim-budet-pervyy-mesyats-leta-v-Abkhazii.html

О том, какой будет погода в июне и стоит ли ожидать скоро жару, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

Радио
Ахба рассказала, каким будет первый месяц лета в Абхазии

Первая половина июня будет временем перехода от весны к лету, заметила метеоролог Лариса Ахба. По ее словам, среднесуточная температура воздуха в июне составит 20-22 градуса, так же прогреется и морская вода.

"Температура пока еще не приняла устойчивый характер, только с 5 июня будет повышаться и превысит 20 градусов, это является нормой. По синоптической обстановке, метеорологическим картам, мы видим, что в этом году июнь будет сухой. Первые пять дней идут перепады температуры, местами кратковременные дожди на территориях, расположенных вдалеке от прибрежья. Уже начиная с 5 июня, до конца первой половины месяца и даже второй половины, идет вынос тепла с юга. Из-за небольших перепадов температуры в отдельные дни возможны осадки. Максимальные температуры в отдельные дни будут от 29 до 32 градусов, а местами, может, и выше. Этот июнь будет жарким", - сказала Лариса Ахба в эфире радио Sputnik.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (401)


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