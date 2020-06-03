Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников в интернете

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал в эфире радио Sputnik о том, как защитить себя от кибермошенников в социальных сетях.

Радио Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников в интернете

Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничества в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников. В ведомстве сообщили, что мошенники могут предложить "уникальные" товары: фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочее. При этом они потребуют предоплату. Также пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные.

Мошенники играют чаще всего на алчности и страхе людей, заметил эксперт.

"Может предлагаться товар раз в десять дешевле своей цены, и находятся те, кто на это ведется. На страхе заболеть процветает торговля тестами, как настоящая подпольная торговля, так и фальшивая, которую используют мошенники. Иногда играют на сострадании и собирают деньги для жертв какой-то катастрофы. Они для этого мониторят в интернете значимые темы", - сказал Евгений Ющук в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, мошенники нередко предлагают потенциальной жертве общаться на других площадках, не на том сайте, где продает или покупает товар.

"Дайте нам номер телефона, мы уйдем в WhatsApp, или дайте адрес электронной почты, напишем туда. Начинается бред… их главная задача - дать ссылку, которая утащит человека на сторонний ресурс, а там уже возможны разные варианты. Могут попросить ввести платежные реквизиты, оплатить какой-то счет, пополнить баланс телефона, ввести логин с паролем на очень похожем сайте и вытащить данные платежных карт или данные доступа к каким-то сервисам", - сказал Ющук.

В качестве защиты от мошенников он посоветовал самим стараться делать предложения, а не принимать их.

"Если вам пришло от крупного торгового центра сообщение о скидках, то вы заявите на адрес этого центра, самостоятельно посмотрите эти скидки, потому что часто люди в одной двух буквах делают опечатки, регистрируют так сайты и за счет этого для пользователя выходит достаточно неприятный результат, попадает на чужой ресурс. Во-первых, придите туда сами, а во-вторых, посмотрите действительно ли вы находитесь на ресурсе, который анонсирован, в третьих, не надо ходить по ссылкам, которые присылают вам в электронную почту посторонние люди, так как это очень существенный, серьезный риск", - отметил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.