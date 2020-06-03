Политолог: власти США показывают, что обычными методами справиться с протестами не могут

Пентагон направил военных в район Вашингтона, где продолжаются беспорядки. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал ситуацию, а также оценил действия властей.

Радио Политолог: власти США показывают, что обычными методами справиться с протестами не могут

Пентагон перебросил около 1600 военнослужащих в окрестности Вашингтона, где продолжаются протесты, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Хоффман уточнил, что военнослужащие находятся "в состоянии повышенной боевой готовности", однако не оказывают помощь гражданским властям.

Это решение властей США в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, журналист Юрий Светов.

"Всегда неприятно использовать армию для таких случаев – власть не справляется с волнениями общества. Армию обращать против своих избирателей – это дело весьма сложное. Многие аналитики говорят, что американское общество сейчас крайне расколото, в том числе по расовому признаку. А ведь в американской армии много военнослужащих-афроамериканцев. Как они себя поведут? Будут ли выполнять приказы командования? По сообщениям СМИ, полицейские отказывались выполнять эти поручения. Во всяком случае, власти США сейчас демонстрирует всему миру, что справиться с протестами обычными методами они не могут", - сказал Юрий Светов.

По его мнению, определенная часть американцев поддержит решение властей задействовать армию в борьбе с беспорядками.

" Смотреть на то, что происходит сейчас, во время погромов – мало приятного. Страдают ведь реальные люди. Я думаю, что на ввод войск подействовала ситуация, когда люди с оружием в руках вышли отстаивать свое имущество", - отметил политолог.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.