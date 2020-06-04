Логуа о беспорядках в США: идет политическая игра, а люди в растерянности

Радио Логуа о беспорядках в США: они перегнули палку

В США больше недели продолжаются масштабные акции протеста против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Волнения, перешедшие в погромы и массовые беспорядки, начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного 25 мая в Миннеаполисе.

"Мы живем в спокойном районе, но я смотрю новости. Появились репортажи, в которых очевидцы выкладывают видео, это самые настоящие погромы. Когда это все происходит в режиме чрезвычайной ситуации, который был введен в связи с коронавирусом, на фоне комендантского часа, возникает очень много вопросов. И я склоняюсь к тому, что это организованные, спланированные акции. При этом бросается в глаза бездействие властей и отсутствие полиции – они не подходят близко. Нельзя сказать, во что это выльется, потому тревожно. Но очевидно, что происходит это в тех штатах, где у власти демократы, поэтому понятно, что идет какая-то политическая борьба. Если прислушаться к риторике, которые за демократов, то у них во всем виноват Трамп. Но тут они, по-моему, перегнули палку, потому что губернатор, который пару дней назад настоятельно призывал соблюдать социальную дистанцию и тестироваться, вдруг появляется на публике и говорит, что он вместе с митингующими, поддерживает их. Тут вообще наступает растерянность. По-моему, они сами себя поставили в уязвимое положение и перегнули палку. Люди тоже в растерянности – соблюдать дистанцию или не соблюдать, и вообще, что происходит? И среди населения уже раздается много голосов о том, что уже пора бы применять силу и вводить Нацгвардию. Почему медлят – непонятно. Очевидно, что идет политическая игра. Трамп это оставляет местным властям, поэтому есть напряжение и озабоченность по этому поводу", - рассказала Хатуна Логуа.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.