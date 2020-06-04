Такие обстоятельства: Ломия о том, каким должен быть закон об оружии

Бывший генпрокурор, юрист Алексей Ломия в эфире радио Sputnik Абхазия поделился собственным мнением о том, каким должен быть закон об обороте оружия в Абхазии.

Радио Такие обстоятельства: Ломия о том, каким должен быть закон об оружии

2 марта 2017 года депутаты Парламента Абхазии 5-го созыва в первом чтении приняли законопроект об оружии. Однако пока закон так и не был окончательно принят.

Своим мнением о положении дел с оборотом оружия в стране, о том, каким должен быть закон, поделился бывший генеральный прокурор, юрист Алексей Ломия.

"Нет сомнений, что закон нужен, потому что то законодательство, которое у нас существует на сегодняшний день, устарело морально и не соответствует нынешним реалиям. Я считаю, что должно быть обязательно определено, кому нельзя категорически иметь какое-либо отношение с оружием. Круг этих лиц надо четко очертить. Надо будет обязательно оставить в стороне людей, у которых есть непогашенная судимость за совершение насильственных преступлений, людей, которые не смогут пройти проверку в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Также в правоохранительных органах всегда есть соответствующая картотека, по которой тоже можно будет отследить людей, которых надо выделить из списка тех, кто сможет пользоваться законом", - сказал Ломия.

Алексей Ломия также отметил, что сам он не является сторонником того, что бы оружие изымалось тотально в условиях геополитической ситуации, неопределенности, в которой находится Абхазия.

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.