Каюн о конкурсе чтецов произведений Пушкина в Абхазии: душа радуется

Председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн рассказала в эфире радио Sputnik о конкурсе "Читаем Пушкина на разных языках", которое проводит представительство Россотрудничества.

Радио Каюн о конкурсе чтецов произведений Пушкина в Абхазии: душа радуется

Ко дню рождения великого поэта и Дню русского языка представительство Россотрудничества в Абхазии проводит онлайн-конкурс "Читаем Пушкина на разных языка". Ежегодно 6 июня в Сухумском ботаническом саду отмечали день рождения Александра Пушкина, но из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса мероприятие было переформатировано.

В онлайн-конкурсе может принять участие любой желающий, но видеоролики в основном присылают учащиеся, рассказала радио Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Я хочу отметить, что, конечно, кто-то лучше, а кто-то хуже читает, но особенностью будет то, что, по всей вероятности, мы будем награждать всех участников, потому что детки замечательные. Смотришь, слушаешь, и душа радуется, что у нас такие дети", - сказала Каюн.

По ее словам, участие в конкурсе мотивирует детей к дальнейшему движению к знаниям, умению общаться с людьми.

На сегодняшний день более 30 чтецов со всех районов Абхазии прислали видеоролики для участия в конкурсе "Читаем Пушкина на разных языках". Представительство Россотрудничества выкладывает ролики на своей страничке в Facebook, итоги конкурса по лайкам и комментариям будут подведены 12 июня, в День России.