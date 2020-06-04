Захарова: аресты и задержания митингующих в США поставлены на поток

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на брифинге события в США, где проходят протестные акции.

Радио Захарова: аресты и задержания митингующих в США поставлены на поток

В Москве продолжают следить за развитием ситуации в США, где не стихают массовые протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. По словам Марии Захаровой, уже вторую неделю там проходят массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации.

"В течение вчерашнего дня волна демонстраций прокатилась по 27 штатам, в 200 населенных пунктов установлен комендантский час. Помимо полиции задействовано 20 тысяч военнослужащих нацгвардии США", - отметила Захарова.

По ее словам, Москва исходит из того, что в ходе мероприятий по пресечению мародерства и других противозаконных действий, власти США не должны нарушать права американцев на мирный протест.

"Все видели, как на многочисленных кадрах из городов США против мирных демонстрантов используется слезоточивый газ, другие спецсредства, фактически на поток поставлены аресты, задержания, а для устрашения участников даже использовались вертолеты. В ходе освящения выступлений и митингов пострадали многие представители СМИ, в том числе и российские", - заявила она.

Фрагмент выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте в аудиозаписи.